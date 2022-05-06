Брейтово, Ярославская область, , 10:01 — REGNUM В Ярославской области мужчина попытался похитить зимовник для пчёл у жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Пчёлы Waugsberg

В полицию обратился владелец постройки, проживающий в Москве. Он заявил, что неизвестные повредили принадлежащий ему зимовник для пчел в Брейтовском районе Ярославской области.

«Сотрудниками уголовного розыска выявлен местный житель 1971 года рождения, которым даны признательные показания. Установлено, что подозреваемый, используя грузовой автомобиль, решил похитить хозяйственное помещение для содержания пчел. В ходе демонтажа строения мужчина повредил крышу, две входные двери и пристройку», — рассказали в ярославской полиции.

Сумма ущерба составила 208 тысяч рублей. В отношении 51-летнего ярославца возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.