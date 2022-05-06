Брейтово, Ярославская область, 6 мая 2022, 10:01 — REGNUM В Ярославской области мужчина попытался похитить зимовник для пчёл у жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
В полицию обратился владелец постройки, проживающий в Москве. Он заявил, что неизвестные повредили принадлежащий ему зимовник для пчел в Брейтовском районе Ярославской области.
Сумма ущерба составила 208 тысяч рублей. В отношении 51-летнего ярославца возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.