Пекин, 6 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности Китая опубликовало список из шести наиболее разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия за их причастность к крупным преступлениям, связанным с похищением и торговлей женщинами и детьми, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Полиция поощряет общественность давать наводки и свидетельства о деятельности местонахождении преступников, обещая при этом защиту и вознаграждение всем тем, кто предоставит полезную информацию.

Список был обнародован на фоне активизации усилий китайского правительства по защите женщин и детей. Бюро начало 1 мая месячную общенациональную операцию по пресечению похищений и торговли женщинами и детьми, чтобы лучше защитить эти группы населения.