Ярославль, , 09:49 — REGNUM Уголовное дело директора детского сада в Ярославле прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Молоток судьи pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM директора дошкольного учреждения обвиняли в получении взятки в 27 тысяч рублей. Следствие считало, что руководитель получила эти деньги от представителя коммерческой структуры в обмен на договоры с этой фирмой на поставку товаров в детский сад. При этом уголовное дело о даче взятки в отношении самой предпринимательницы было прекращено в связи деятельным раскаянием.

Судебный процесс над директором детского сада начался в феврале 2022 года. Однако, как сообщили в Кировском районном суде, 4 мая прокуратура отказалась от обвинения, так предъявленные доказательства его не подтверждают. В итоге суд прекратил уголовное дело в связи «с отсутствием в деянии состава преступления». За директором детского сада признано право на реабилитацию. Решение Кировского районного суда в законную силу не вступило.

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