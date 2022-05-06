Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Инициатива петербургского застройщика ООО «Пегас» по отмене решения суда о защите здания бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны отклонена. Об этом 5 мая сообщили в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Под снос!

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал ООО «Пегас» в пересмотре своего решения. Ранее суд постановил, что необходимо запретить продолжение работ по сносу и демонтажу здания.

В качестве аргумента для отмены защиты здания застройщик привёл соображения экологии. Он утверждает, что остановка работ может нанести ущерб окружающей среде, так как железные конструкции покрываются ржавчиной. Приведённые доводы суд не принял.

«Демонтаж здания и вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате данного демонтажа может привести к невозможности установить действительную дату возведения здания и возможности определить является ли оно историческим с использованием в том числе специальных познаний и проведения соответствующей экспертизы», — говорится в решении суда.

Напомним, суд запретил компаниям ООО «Пегас» и ООО «СК Прайд» продолжать снос бань. Однако, судя по сообщениям градозащитников, снос здания продолжился, несмотря на это решение.

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