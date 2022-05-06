Москва, 6 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Москве продолжается. Его продлили из-за сохраняющейся прохладной погоды в столичном регионе, сообщается на портале мэра столицы.

Батарея

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, отопление в домах и соцучреждениях отключат, когда в Москве установится теплая погода. К отключению отопления, все системы уже подготовлены.

Он напомнил, что решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне + 8 °С. В этом случае отопление отключают поэтапно в течение трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Читайте также: В Москве началось поэтапное отключение отопления