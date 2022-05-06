Ясиноватая, ДНР, 6 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования вновь подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли четыре мирных жителя, трое ранены, в том числе ребенок