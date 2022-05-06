Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Ростовской области арестованы семь предполагаемых участников банды неонацистов. Кадры задержания членов преступной группировки публикует донское управление МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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Согласно информации, которой располагают следователи, участники экстремистского сообщества с 2021 года совершили ряд преступлений. В частности, они подожгли кафе с помощью «коктейлей Молотова», напали на людей по национальному признаку, причинив им тяжёлые травмы, изрисовали надписями националистического праворадикального толка стены административных зданий, демонстрировали в социальных сетях националистическую символику.

Просуществовала банда неонацистов до 20 апреля 2022 года.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.