Владивосток, , 09:46 — REGNUM Во Владивостоке в ночь на 6 мая прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчётов и военной техники соединений и воинских частей Владивостокского гарнизона, которые 9 мая примут участие в параде, посвящённом 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Парад Победы во Владивостоке Пресс-служба администрации Приморского края

В тренировке на улице Светлановской было задействовано около 1800 военнослужащих, в том числе более 1000 — из состава Тихоокеанского флота (ТОФ).

пресс-служба ВВО «В составе механизированной колонны было задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники Береговых войск ТОФ».

Генеральная репетиция парада Победы пройдёт во Владивостоке 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 30 апреля состоялась первая совместная тренировка пеших колонн парадного расчёта и техники Восточного военного округа, которые примут участие в параде Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске состоялась первая совместная тренировка парада Победы