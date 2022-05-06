Ханчжоу, Китай, 6 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Летние Азиатские игры, запланированные на сентябрь 2022 года в китайском Ханчжоу, перенесли на неопределённый срок. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

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Отмечается, что о новых сроках проведения соревнований организаторы сообщат позже. Причина переноса не уточняется.

Летние Азиатские игры должны были пройти в Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) с 10 по 25 сентября.

Азиатские игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии каждые четыре года.