Азиатские игры — 2022 перенесены на неопределённый срок
Ханчжоу, Китай, 6 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Летние Азиатские игры, запланированные на сентябрь 2022 года в китайском Ханчжоу, перенесли на неопределённый срок. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.
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Азиатские игры - 2018
Отмечается, что о новых сроках проведения соревнований организаторы сообщат позже. Причина переноса не уточняется.
Летние Азиатские игры должны были пройти в Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) с 10 по 25 сентября.
Азиатские игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии каждые четыре года.