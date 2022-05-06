Кабул, 6 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Врачи и органы здравоохранения Афганистана сообщают, что в последнее время, особенно в дни праздника Ид аль-Фитр, в стране увеличилось число случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Представители афгано-японской больницы в Кабуле сообщили СМИ, что в последние дни в больницу поступило больше пациентов, чем раньше, многие из них были госпитализированы.

В настоящее время афгано-японская больница является единственным медицинским центром по лечению COVID-19 в Кабуле.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии коронавируса по состоянию на 4 мая 2022 года в Афганистане зафиксирован 178 901 случай заболевания коронавирусом, скончалось 7683 человека.