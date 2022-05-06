Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В России создается сеть почвенных лабораторий РУСОЛАН. Ее цель — сбор информации для устойчивого управления почвами для сохранения их плодородия и исключения истощения.

Референтная лаборатория будет работать в научном центре Уральского отделения РАН. Помимо него в сеть вошли еще семь научных учреждений, ещё пять собираются это сделать.

«На базе лаборатории работают высококвалифицированные специалисты, для которых важнейшая сфера деятельности — это менеджмент качества, и основное направление исследований лаборатории — это подготовка аттестованных методик. Эти методики пользуются большим спросом у наших коллег, особенно в последнее время», — рассказала Директор Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Светлана Дёгтева .

Директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков отметил ключевую роль, которую играет здоровье почв в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства.

«Постоянное изучение, мониторинг и поддержание этой среды невозможны без основательного, фундаментального научного вклада, базирующегося как на традиционных достижениях науки, так и на инновациях. Сегодняшнее событие — большой шаг в этом направлении», — сказал Олег Кобяков.

Член Секретариата Глобального Почвенного Партнерства Лукреция Каон напомнила о значительных успехах Глобальной сети почвенных лабораторий в области сбора данных и стандартизации процедур с момента её создания в 2017 году:

«Цель ГЛОСОЛАН — создать и укрепить потенциал лабораторий по анализу почвы и удовлетворить потребность в гармонизации аналитических данных о почве. Гармонизация методов, единиц, данных и информации имеет решающее значение для (1) предоставления надежной и сопоставимой информации между странами и проектами; (2) создания новых гармонизированных баз данных о почве; и (3) принятия решений для устойчивого управления почвой, основанных на фактических данных».

«Все мы заинтересованы в увеличении потенциала почвенно-химических лабораторий страны и в повышении качества измерений. Наш опыт работы показал, что GLOSOLAN способен преодолевать разные барьеры: языковые, культурные, возрастные, гендерные и, наконец, методологические. Отрадно, что национальная референтная лаборатория смогла собрать коллектив, готовый работать в национальной сети как части глобальной структуры», — сказала вице-председатель сети EUROSOLAN (объединяет европейские и евразийские почвенные лаборатории GLOSOLAN) по Евразии Елена Шамрикова .

Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко рассказал об участии компании в проекте.

«Начиная с 2018 года, вместе с ФАО мы создаем региональные сети почвенных лабораторий. Помогаем фермерам повышать компетенции в области рационального земледелия. Сегодня глобальная сеть охватывает около 800 лабораторий по всему миру. Это впечатляющий результат. Для нас очевидно, что без эффективного партнерства науки и бизнеса невозможно обеспечить устойчивое развитие и найти ответ на глобальные вызовы», — сказал Александр Шарабайко. — ФосАгро стала первой за всю историю российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. ФАО и ФосАгро также реализуют проект «Доктора для почв», информируя аграриев о способах эффективного и экологичного использования земель и способствуя внедрению лучших практик в соответствии с Международным кодексом поведения в вопросах управления удобрениями. В декабре 2021 года стороны продлили соглашение о сотрудничестве до 2023 года, расширив его. Теперь компания совместно с ФАО сосредоточилась на решении проблемы загрязнения почв».

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