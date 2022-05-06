Чанша, Китай, , 09:44 — REGNUM В общей сложности 53 человека погибли в результате обрушения самостроя в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Поисково-спасательная операция завершилась в 3:03 по местному времени 6 мая, сообщил мэр столицы провинции города Чанша Чжэн Цзяньсинь. Десять человек были спасены. Десятки специалистов из крупных местных больниц были привлечены для обеспечения надлежащего лечения раненых.

Партийный руководитель Чанши У Гуйин заявил, что власти проведут дальнейшее расследование аварии, накажут виновных и усилят проверки безопасности таких самостроев. здания.

Во время пресс-конференции официальные лица встали и поклонились, чтобы выразить свои соболезнования всем жертвам, пострадавшим, а также их семьям, и извинились за аварию. Обрушение здания произошло в районе Ванчэн города Чанша 29 апреля.