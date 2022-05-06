Назарово, Красноярский край, , 09:45 — REGNUM В городе Назарово полицейские возбудили уголовное дело против бывшего бухгалтера, подозреваемой в присвоении 16 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Установлено, что местная жительница 1982 года рождения являлась главным бухгалтером одного из индивидуальных предпринимателей и главным бухгалтером его же фирмы по производству одноразовой пластиковой посуды. В течение нескольких лет женщина оформляла фиктивные сделки якобы на приобретение товаров и сырья. Таким образом она похищала деньги фирмы, перечисляя их на свой счёт. Ущерб, причинённый фирме и индивидуальному предпринимателю, превысил 16 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии выявлен факт растраты и служебного подлога. Подозреваемая — главный бухгалтер одного из дошкольных учреждений.

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