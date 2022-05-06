Новосибирск, , 09:45 — REGNUM На территории Новосибирской области действует семь крупных птицефабрик. За первые три месяца 2022 года они произвели 283 миллиона яиц. Это на 27% больше, чем за первый квартал 2021 года.

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По мясу птицы прирост — порядка 1700 тонн, или 8%. И есть все перспективы по дальнейшему наращиванию объемов производства», — уточнил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам министра, за 2021 год отрасль птицеводства области несколько снизила производство мяса и яиц — из-за масштабных реконструкций и модернизации. При этом удалось обеспечить регион куриным яйцом с существенным профицитом. За 2021 год на новосибирских птицефабриках произведено более 953 млн яиц, а во всех категориях хозяйств — более 1,1 млрд яиц: почти по 400 штук на каждого новосибирца.