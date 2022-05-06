Омск, , 16:07 — REGNUM Поддержка российского предпринимательства в условиях антироссийских санкций стала одним из приоритетных направлений. «Максимально поддержать российское предпринимательство» призвал российский президент Владимир Путин. В этом регионам призван помочь нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Герб Омской области

В Омской области с учётом предложений бизнеса разработан региональный антикризисный пакет мер. Так, в ближайшее время на рассмотрение в Законодательное собрания региона поступит законопроект о снижении ставки по налогу на имущество, который начисляется на основе кадастровой оценки, сообщил в эфире Омского областного телевидения первый заместитель правительства региона Дмитрий Ушаков. По его словам, инструменты, облегчающие деятельность предпринимателей в Омской области, уже дали результаты: почти на 2% выросло число субъектов МСП. При этом численность занятых в малом и среднем бизнесе с учётом самозанятых увеличилась почти на 8%, это более 50 000 человек.

«Власти Омской области работают над формированием пакета региональных мер поддержки. В начале марта губернатор Омской области Александр Бурков инициировал создание оперативного штаба по экономике, на заседаниях которого приглашенные руководители предприятий региона, в том числе представители ГК «Титан», обсуждали сложности и риски в работе, связанные с санкциями, а также способы их преодоления. При минпроме Омской области создана группа по мониторингу и оперативному реагированию на проблемы, возникающие у курируемых предприятий.

В начале апреля с учётом предложений бизнес-сообщества правительство Омской области приняло ряд антикризисных мер, адресованных малому и среднему бизнесу, работающему по УСН. Кроме того, руководство региона в ходе деловых визитов в соседние области изучает возможности усиления межрегиональной кооперации, а также со странами ближнего зарубежья, прорабатывает вопросы взаимных поставок и совместной реализации проектов.

Что касается крупного бизнеса, в том числе предприятий, внесенных в список системообразующих для экономики Российской Федерации, то наиболее весомой для них является федеральная поддержка, в том числе предусмотренная Постановлением Правительства России №393 от 17 марта 2022 года. Согласно постановлению, системообразующие предприятия промышленности и торговли, оказавшиеся в сложной ситуации из-за санкций, на поддержание текущей деятельности смогут получить займы по льготной ставке 11% годовых, а федеральный бюджет возместит российским кредитным организациям недополученные ими доходы по кредитам. АО «ГК «Титан» входит в число системообразующих предприятий. Компания и банки-партнеры уже заключили соглашения в рамках данного постановления», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.

«Спасибо вам за поддержку. Мы сделаем всё, чтобы не допустить увольнений, сохранить и приумножить объемы производства», — отозвался в адрес губернатора региона председатель Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский.

Напомним, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» заключается в поддержке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.