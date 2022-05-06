Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM Члены Центризбиркома Казахстана 6 мая приняли постановление о порядке работы иностранных наблюдателей и представителей СМИ на республиканском референдуме по конституционной реформе. Об этом сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что приглашения международным наблюдателям будет рассылать Центризбирком. Им и представителям СМИ нужно будет своевременно получить аккредитацию.

«Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного Центральной комиссией референдума образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума. Представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за референдумом при наличии удостоверения об аккредитации, выданного министерством иностранных дел», — сказал Ерман.

Секретарь ЦИК отметил, что аккредитация закончится 30 мая, за пять дней до проведения референдума.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о конституционной реформе, которая предусматривает передачу части полномочий главы государства парламенту. Референдум по поправкам в конституцию назначен на 6 июня. Сегодня, 6 мая, должен быть опубликован текст законопроекта о поправках.