Астана, 6 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Члены Центризбиркома Казахстана 6 мая приняли постановление о порядке работы иностранных наблюдателей и представителей СМИ на республиканском референдуме по конституционной реформе. Об этом сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он рассказал, что приглашения международным наблюдателям будет рассылать Центризбирком. Им и представителям СМИ нужно будет своевременно получить аккредитацию.

«Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного Центральной комиссией референдума образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума. Представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за референдумом при наличии удостоверения об аккредитации, выданного министерством иностранных дел», — сказал Ерман.

Секретарь ЦИК отметил, что аккредитация закончится 30 мая, за пять дней до проведения референдума.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о конституционной реформе, которая предусматривает передачу части полномочий главы государства парламенту. Референдум по поправкам в конституцию назначен на 6 июня. Сегодня, 6 мая, должен быть опубликован текст законопроекта о поправках.