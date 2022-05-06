Донецк, 6 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны украинских боевиков территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли четыре мирных жителя, трое ранены, в том числе ребенок, сообщает 6 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей: женщины и мужчины в Ясиноватой, мужчины в Горловке и женщины в Петровском районе Донецка. Ранения получили трое мирных жителей, и т. ч. ребенок 2009 г. р., в Петровском районе Донецка и Ясиноватой», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, за прошедшие сутки украинские боевики 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 210 боеприпасов различного калибра.