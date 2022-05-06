Кострома, , 10:03 — REGNUM В Костромской области продолжает расти число работников, находящихся под риском увольнения. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента по труду и социальной защите населения сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пешки Наталья Диева

Напомним, в начале апреля чиновники зарегистрировали 2377 таких граждан, что было на 72% больше, чем в марте текущего года. По данным на 29 апреля в регионе имелось 3100 потенциальных безработных — на 23% больше, чем в начале месяца. Из них на неполный рабочий день переведены 1462 человека, 1437 отправлены в простой. В отпуска без сохранения зарплаты ушли 8 человек. Остальные 193 сотрудника ждут увольнений.

Численность официальных безработных с 1 апреля увеличилась на 191 человека или 10% — до 2008 человек. Количество заявленных работодателями вакансий выросло на 9%, до 7261. Конкуренция за рабочие места при этом осталась на прежнем уровне. На одну официальную вакансию в области претендуют 0,4 незанятых гражданина.

По мнению специалистов, ситуацию с увеличением числа потенциальных безработных пока нельзя назвать критичной. Таковой она станет, если в зону риска попадут 5 тысяч человек.

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