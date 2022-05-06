Ясиноватая, ДНР, 6 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина. Об этом 6 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Уточняется, что мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой украинскими нацистами, который начался утром 6 мая, с использование артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град».

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой, в микрорайоне Зорька, погибла женщин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственная корпорация «Ростех» планирует создать миниатюрные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используя опыт спецоперации на Украине.