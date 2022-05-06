Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновске изменят работу общественного транспорта в День Победы: добавят рейсы и обеспечат спецподачу трамваев с автобусами. Об этом сообщает мэрия областного центра.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В администрации отмечают, что 9 мая общественный транспорт Ульяновска будет работать до полуночи в усиленном режиме. В частности, в центре города после завершения праздника в дополнение к существующим рейсам обеспечат специальную подачу 34-х трамваев и 19-ти автобусов.

Изменения связаны также с шествием «Бессмертного полка». До начала мероприятия трамваи маршрутов № 4 и 22 будут подъезжать близко к формирующейся колонне — в район остановок «Драмтеатр» и «Гостиница «Венец». После завершения шествия в дополнение к существующим рейсам добавят специальную подачу 16-ти трамваев и 9-ти автобусов.

Напомним, что ранее в Ульяновске на территории Центра профессиональной подготовки УМВД в память о земляках, погибших во время Великой Отечественной войны, открыта «Аллея памяти»: стражи порядка высадили 20 саженцев плодовых деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы в Ульяновске пройдёт парад, состоится шествие «Бессмертного полка» и театрализованные концерты. Праздник завершится салютом.

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