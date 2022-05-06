Ханты-Мансийск, , 09:41 — REGNUM В Югре ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщает департамента социального развития ХМАО.

Медали Алексея Аксёнова Архив семьи ветерана

Получателями выплат стали 4528 человек. По 20 тыс. рублей перечислили инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей.

По 10 тыс. тысяч — вдовы погибших, умерших инвалидов, не вступившие в повторный брак, а также труженики тыла, участники войны, инвалиды боевых действий и родители погибших военнослужащих. Неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно получили по две тысячи рублей.

По данным регионального отделения Пенсионного Фонда России, в Югре на 6 мая проживает пять инвалидов Великой Отечественной войны, 17 участников, 36 узников концлагерей и 46 жителей блокадного Ленинграда.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменские ветераны получают поздравления и подарки ко Дню Победы