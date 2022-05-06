Ханты-Мансийск, 6 мая 2022, 09:41 — REGNUM В Югре ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщает департамента социального развития ХМАО.
Получателями выплат стали 4528 человек. По 20 тыс. рублей перечислили инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей.
По 10 тыс. тысяч — вдовы погибших, умерших инвалидов, не вступившие в повторный брак, а также труженики тыла, участники войны, инвалиды боевых действий и родители погибших военнослужащих. Неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно получили по две тысячи рублей.
По данным регионального отделения Пенсионного Фонда России, в Югре на 6 мая проживает пять инвалидов Великой Отечественной войны, 17 участников, 36 узников концлагерей и 46 жителей блокадного Ленинграда.
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