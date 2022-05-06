Пекин, 6 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Парки в Пекине посетили около 4,78 млн человек во время пятидневных первомайских праздников, которые закончились 4 мая в Китае, что на 37,7% меньше, чем в предыдущем году, по данным Пекинского муниципального административного центра парков, передает 5 мая агентство Синьхуа.

JackVersloot Пекин

По данным центра, 10 муниципальных парков Пекина и национальный ботанический сад посетили около 1,09 млн человек во время каникул, что на 53,52% меньше в годовом исчислении.

Во время праздника парки в Пекине приняли ряд строгих мер по борьбе с эпидемией, таких как требование предварительного бронирования для входа, ограничение числа посетителей до менее чем 50% от вместимости и требование от посетителей предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, полученные в течение последних 48 часов до входа.

Все рестораны в парках также приостановили обслуживание на местах и перешли на доставку. Все крытые площадки в парках также были временно закрыты, чтобы сдержать распространение вируса. Некоторые парки развернули различные онлайн-мероприятия с помощью новых медиа-платформ.