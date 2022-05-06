Иволгинский район, Бурятия, , 09:40 — REGNUM В селе Хойтобэе под Улан-Удэ 4 мая произошёл крупный пожар из-за пала травы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, к моменту приезда пожарных горели забор и надворные постройки.

Пал травы привёл к крупному пожару в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

Огнеборцам удалось локализовать возгорание за 15 минут, ещё час потребовался на полную ликвидацию огня. В результате площадь пожара составила 200 кв. метров, огнём повреждены надворные постройки двух соседних участков на площади 50 кв. метров, уничтожены сарай и забор.

Как выяснилось, местная жительница выжигала сухую траву на своём участке, но из-за порывов ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на соседние участки. Пытаясь самостоятельно потушить возгорание женщина получила ожоги верхней конечности 1-2 степени.

«В настоящее время виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 20.4 КоАП. Кроме того, женщине предстоит возместить ущерб, причиненный третьим лицам», — отметили в ведомстве.