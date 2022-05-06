Бишкек, , 09:49 — REGNUM Трое киргизских граждан погибли в результате стрельбы на границе с Узбекистаном, их застрелили узбекские военнослужащие. Об этом сообщает 6 мая Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Киргизия Mr. Theklan

Инцидент произошёл на участке кыргызско-узбекской границы в местности Добо-Коргон в Джалал-Абадской области. Пограничники Узбекистана применили оружие в отношении трёх граждан Киргизии, позднее те скончались в больнице от полученных пулевых ранений.

После происшествия пограничный представитель Киргизии по Ала-Букинскому направлению встретился с пограничным представителем Узбекистана. Они договорились «продолжить встречу по итогам служебных расследований».

По факту произошедшего проводятся следственные действия.

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