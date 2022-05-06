Орск, Оренбургская область, , 09:41 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший директор Управляющей компании «Советская». Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаком хищения. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда Орска.

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По данным следствия, в 2017–2018 годы директор воспользовался служебным положением и денежные средства, поступившие от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов в счет оплаты за фактическую потребленную электроэнергию по ОДН, в полном объеме не перечислил энергетикам. Финансы были потрачены на иные цели в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Советская». Ущерб энергетикам составил 2 158 849 рублей.

Материалы уголовного дела находятся в суде. Рассмотрение дела назначено на 11мая.