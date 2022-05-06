Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Пожарные, после тушения горящего частного дома на берегу Невы в Санкт-Петербурге, нашли тело человека, сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в Невском районе Петербурга. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

Пожар произошел в ночь на 6 мая в Невском районе Петербурга. Около 02:37 мск в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Заводской, 17, горит дом.

«Полностью сгорел дощатый, размером 8×8 метров частный дом. На месте пожара обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава. В 03:28 мск пожар был ликвидирован.