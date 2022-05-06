Москва, 6 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Ростех» планирует создать миниатюрные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используя опыт спецоперации на Украине. Об этом 6 мая сообщил представитель компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных, — приводит его слова РИА Новости. — Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени».

Представитель госкорпорации отметил, что при помощи новых устройств повысится боеспособность подразделений. Поэтому Ростех изучает полученный опыт и готов заняться созданием мини-дронов, отвечающих требованиям военных.