Кундуз, Афганистан, 6 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. По данным источников в сфере здравоохранения афганской провинции Кундуз, за последние четыре дня в результате дорожно-транспортных происшествий 91 человек погиб или получил ранения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Авария

Наджибулла Сахель, директор департамента здравоохранения провинции Кундуз, сообщил, что большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в административном центре провинции и уездах Ханабад и Имам-Сахиб, передаёт государственное информационное агентство «Бахтар»,

Сахель уточнил, что в результате инцидентов 11 человек погибли и 80 получили ранения.

Среди жертв ДТП есть женщины и дети. Многие из этих дорожно-транспортных происшествий являются результатом халатности водителей.

Небрежность водителей, употребление наркотиков за рулём, несоблюдение правил дорожного движения и превышение скорости являются одними из главных факторов, провоцирующих автоаварии в Афганистане.