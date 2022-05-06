Брянск, 6 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Воинский мемориал «Героям-летчикам земли Брянской» торжественно открыли 5 мая в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

https://bga32.ru Мемориал лётчикам в Брянске

В сквере имени лётчика-истребителя Павла Камозина разместили 26 обелисков с портретами и биографиями брянских героев-авиаторов Великой Отечественной войны и знаменитых лётчиков послевоенного времени. В центре мемориала установлена стела, символизирующая взлётную полосу, которую венчает фигура военного истребителя ЯК-3.

«Брянская область по праву гордится 62 Героями Советского Союза и России, лётчиками-авиаторами, и Павлом Михайловичем Камозиным, который был удостоен высокого звания Героя Советского Союза дважды. Наши предки освободили не только свою родную землю, но и дали свободу Европе. И сегодня доблестные воины, как их отцы, деды и прадеды, борются со злом, с нацизмом», — отметил на церемонии губернатор Александр Богомаз.

Открытие мемориала завершилось акцией «Сад Памяти» — в сквере высадили аллею из 20 саженцев.