Магас, , 09:37 — REGNUM Из Ингушетии в один из крупнейших городов Югры — Нижневартовск запустят прямые авиарейсы. Их будет выполнять авиаперевозчик «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщили на странице администрации города Нижневартовска в Telegram-канале.

Самолет авиакомпании «Азимут» Aviakompaniya-azimut.ru

Первый рейс компания планирует совершить 1 июня. Они будут осуществляться раз в неделю до 30 сентября. Авиаперелеты на 50% будут софинансироваться из бюджета Республики Ингушетия. Информации о стоимости билетов на сайтах аэропортов пока нет.

Власти обоих субъектов считают, что этот авиарейс будет востребован, так как в Ингушетии активно развивается туризм, кроме того, многие жители республики работают вахтовым методом в сфере нефтяной промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе.

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