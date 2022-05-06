Москва, , 09:36 — REGNUM Блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил о том, что попал в автомобильную аварию. Он опубликовал серию роликов с места ДТП 6 мая.

Блогер Некоглай Скриншот видео на YouTube

По словам Некоглая, он ехал на своём автомобиле Porsche Panamera, у Белорусского вокзала в его машину на высокой скорости врезался каршеринг. Как пишут СМИ, водитель каршеринга погиб, пятеро человек пострадали — один из них госпитализирован. Сам Некоглай, по его словам, получил сотрясение мозга.

Ранее Некоглай сообщил поклонникам, что его квартиру в Москве ограбили. По данным телеграм-канала Mash, у блогера украли $50 тыс.

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