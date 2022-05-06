Уфа, 6 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Кинологическое и кавалерийское подразделения МВД по Башкирии примут участие в торжественном прохождении военнослужащих в Уфе, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Сообщается, что 5 мая в городе прошла генеральная репетиция торжественного прохождения военнослужащих, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

В ней приняли участие военнослужащие федеральных органов исполнительной власти в регионе, Уфимского территориального гарнизона, ветераны военной службы и боевых действий, кадеты и курсанты учебных заведений, кавалерийское и кинологическое подразделения МВД по региону (всего свыше 1650 человек — 20 парадных расчетов).

Кроме этого, в Уфе прошла репетиция плац-концерта кадетов Уфимской общеобразовательной школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза М. Гареева, а воспитанники спортивных школ и кадеты отрепетировали показательные выступления с элементами рукопашного боя.

«В этом году в торжественном прохождении впервые участвуют кинологи со служебными собаками и кавалерия. Пока небольшая коробка — семь лошадей. В последующем планируем увеличить их количество до десятка», — приводит пресс-служба слова военного комиссара Башкирии Михаила Блажевича.

Сообщается, что следующая генеральная репетиция парада пройдет в Уфе 7 мая с 18:00 до 21:30 часов. В это время будет перекрыто движение по проспекту Октября от Северного проезда до Южного проезда и Северный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной.

9 мая с 08:00 до 14:00 часов будет ограничено движение транспорта по проспекту Октября от ул. Города Галле до ул. Кольской, ул. Новогорная от Южного проезда до Северного проезда, Южный проезд от проспекта Октября до ул. Комсомольской, Северный проезд от проспекта Октября до ул. Российской.