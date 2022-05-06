Анкара, 6 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. После предпринятых властями Турции посреднических усилий по ситуации вокруг Украины, ряд конгрессменов США дал «зеленый свет» на продажу Анкаре американских истребителей F-16. Об этом 6 мая сообщает турецкий телеканал A Haber.

U.S. Air Force F-16

«Многие члены Конгресса (США), которые ранее прилагали усилия по исключению Турции из программы F-35, дали зеленый свет на продажу F-16 Турции после ее роли в военном процессе на Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что роль Турции в качестве посредника по ситуации вокруг Украины снизила возможные возражения конгрессменов по этой сделке.

Помимо того, телеканал приводит слова председателя комитета по международным отношениям Палаты представителей США Грегори Микса, заявившего о необходимости совместной работы Вашингтона и Анкары.

«Турция предприняла некоторые действия в правильном направлении, хотя некоторые вещи время от времени беспокоят нас, есть области, где нам нужно работать с Турцией», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах.