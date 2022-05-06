Бамиан, Афганистан, 6 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван неизвестные лица убили бывшего военнослужащего. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, бывший военный по имени Рухулла был застрелен прямо на пороге собственного дома.

Бывший военный был убит на фоне резкой критики после нескольких сообщений об убийствах талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывших силовиков.