Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Неустойчивое тепло и переменчивая погода не позволяют властям Петербурга завершить отопительный сезон, сообщил 6 мая главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Susanin.udm.ru Тепло

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге действует критерий, на который ориентируются теплоэнергетики. Так, если в городе в течение пяти дней температура средняя воздуха не ниже отметки +8 градусов, то отопление в домах выключают. Кроме того, при сырой и ветреной погоде в помещениях может быть не комфортно. Поэтому комитет по энергетике принимает решение в зависимости от фактической ситуации.

«В эту холодную весну средняя суточная температура воздуха в Санкт-Петербурге всего три раза в апреле и один раз в мае превышала +8 градусов», — заметил синоптик.

Несмотря на то, что 6 и 7 мая в Северной столице ожидается до +18 градусов, 8 и 9 мая в городе вновь похолодает, и температура воздуха будет ниже +8 градусов.

«Только потом намечается потепление. Но так как всё в атмосфере может очень быстро меняться, то лучше отложить все эти вопросы до начала следующей рабочей недели. Не стоит торопиться, там будет виднее», — подытожил Колесов.