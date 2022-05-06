21 улица в Улан-Удэ названа именами Героев Советского Союза
Улан-Удэ, 6 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 21 улица названа именами Героев Советского Союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Владимир Бадмаев ИА REGNUM
Улан-Удэ
Так, в Октябрьском районе имена героев носят шесть улиц, в Советском — шесть, в Железнодорожном — девять.
«Имя Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова носит посёлок и парк культуры ЛВРЗ», — добавили в мэрии.
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