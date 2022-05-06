Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM Интерактивную карту с пунктами сбора опасных отходов 1 и 2 класса опасности создали в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы не подлежат переработке. Раздельный сбор ТКО поможет защититься от негативного воздействия на человека и окружающую природу», — отметил глава ведомства Сергей Сизиков.

В Ростовской области работает более 100 пунктов по приёму опасных отходов, в том числе ламп и батареек.