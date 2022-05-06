Москва, 6 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Москве в районе Тёплый Стан и открыт памятник четырем дивизиям московского народного ополчения, которые были частью второй волны формирования ополчения во время Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

В сквере на пересечении улиц Тёплый Стан и Академика Виноградова увековечили память о 2-й Московской стрелковой дивизии, 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, 4-й дивизии московских рабочих и 5-й стрелковой дивизии московских рабочих.

Именно из района Тёплый Стан начала свой боевой путь на Берлин 5-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения. Здесь же в 1941 году проходил главный рубеж Московской зоны обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая парки Москвы подготовили масштабную праздничную программу. День Победы будут отмечать в 26 зонах отдыха.

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