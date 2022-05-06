Сеул, , 09:30 — REGNUM Заместитель председателя КНР Ван Цишань посетит Сеул для участия в церемонии инаугурации нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета по организации мероприятия.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Ван Цишань, являющийся одним из ближайших помощников председателя КНР Си Цзиньпина, станет самым высокопоставленным китайским чиновником, когда-либо присутствовавшим на инаугурации президента Южной Кореи.

Среди других высокопоставленных гостей в церемонии примут участие: президент Сингапура Халима Якоб, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, эк-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

Ожидается, что в церемонии примут участие примерно 300 иностранных представителей.