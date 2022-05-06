Сеул, 6 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя КНР Ван Цишань посетит Сеул для участия в церемонии инаугурации нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета по организации мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, Ван Цишань, являющийся одним из ближайших помощников председателя КНР Си Цзиньпина, станет самым высокопоставленным китайским чиновником, когда-либо присутствовавшим на инаугурации президента Южной Кореи.

Среди других высокопоставленных гостей в церемонии примут участие: президент Сингапура Халима Якоб, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, эк-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

Ожидается, что в церемонии примут участие примерно 300 иностранных представителей.