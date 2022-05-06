Углич, Ярославская область, , 09:27 — REGNUM Жительница Ярославля, которая занималась поставками мебели, осуждена за дачу взяток директору детского сада. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Угличского районного суда.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия предпринимательница передавала деньги директору детского сада в Угличе, взамен получая контракты на поставку товаров в этот детский сад. Общая сумма взяток составила 213 тысяч рублей. Угличский районный суд признал женщину виновной в даче взяток и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимательницы расследовалось и в Ярославле, но по решению Кировского районного суда было прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимой. Здесь по версии следствия взятки также передавались директору детского сада. Наконец, в уголовном деле директора детского сада в Тутаеве также фигурирует передача денег от коммерческого директора мебельной фирмы, но там судебных дел в отношении взяткодательницы не рассматривалось.