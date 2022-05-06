Углич, Ярославская область, 6 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Жительница Ярославля, которая занималась поставками мебели, осуждена за дачу взяток директору детского сада. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Угличского районного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия предпринимательница передавала деньги директору детского сада в Угличе, взамен получая контракты на поставку товаров в этот детский сад. Общая сумма взяток составила 213 тысяч рублей. Угличский районный суд признал женщину виновной в даче взяток и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимательницы расследовалось и в Ярославле, но по решению Кировского районного суда было прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимой. Здесь по версии следствия взятки также передавались директору детского сада. Наконец, в уголовном деле директора детского сада в Тутаеве также фигурирует передача денег от коммерческого директора мебельной фирмы, но там судебных дел в отношении взяткодательницы не рассматривалось.