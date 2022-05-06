Ньон, Швейцария, 6 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В финале футбольной Лиги конференций сыграют итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Ответные полуфинальные матчи прошли 5 мая.

Футбольный мяч

«Рома» на своём поле обыграла английский «Лестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол забил на 11-й минуте нападающий Тэмми Абрахам. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

«Фейеноорд» в гостях сыграл вничью с французским «Марселем» — 0:0. В первой встрече нидерландский клуб победил со счётом 3:2.

Лиги конференций является третьим по значимости европейским клубным турниром. В сезоне 2021/22 проводится первый розыгрыш этого турнира.

Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания).