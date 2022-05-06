Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Индия сама знает, как ей поступать и какие принимать решения. И опекать её не нужно. Об этом заявил постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти в ответ на призыв посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома к Нью-Дели уважать Устав ООН.

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«Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать», — написал Тирумурти в Twitter.

Комментарий посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома, в котором он заявил о том, что Индии не следует воздерживаться при голосовании в Генассамблее по Украине, а также необходимо уважать Устав ООН, появился под тестом выступления постпреда Индии на брифинге СБ ООН по Украине, который последний разместил в соцсети.

«Не надо нас опекать», — ответил постпред Индии при ООН.

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Напомним, в ходе своего выступления 5 мая на заседании Совета Безопасности международной организации по Украине постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти выразил надежду на продолжение эвакуации мирных граждан из районов активных боевых действий на Украине. По его словам, это является первоочередной задачей.

Представитель Индии высоко оценил усилия ООН по эвакуации гражданских лиц с территории Мариуполя и выразил надежду, что они будут распространены и на другие территории. Он также напомнил, что Индия с самого начала событий на Украине призывала к дипломатическому пути решения конфликта и к полному прекращению огня.

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