Кишинёв, 6 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Запрещённая в Молдавии георгиевская лента будет символом борьбы с режимом президента республики Майи Санду и её партией «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом экс-президент страны, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил в интервью на телеканале Publika TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Этот символ станет символом оппозиции против ПДС и Майи Санду. Через несколько месяцев все, кто против ПДС и Санду, наденут этот символ, даже полицейские. Это вопрос времени», — сказал Додон.

Он назвал «ошибкой» решение властей запретить этот символ Победы. Экс-президент заявил, что 9 Мая наденет георгиевскую ленту, а если его оштрафуют, то будет обращаться в ЕСПЧ.

Стоит отметить, что представители властей Молдавии неоднократно обращались к населению и заявляли, что 9 Мая будут штрафовать за георгиевскую ленту даже ветеранов. Исключение будут делать только для государственных наград. В стране также запретили демонстрировать символы Z и V.