Ульяновск, 6 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области не планируется в ближайшее время отменять масочный режим. Рост заболеваемости ковидом регистрируется среди пожилых жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

ИА REGNUM Маски

Руководитель области Алексей Русских заявил, что на фоне спада заболеваемости ковидом «преждевременно говорить о том, что опасность миновала». Заболеваемость регистрируется во всех муниципалитетах, за исключением Старокулаткинского района.

«Поэтому нужно соблюдать масочный режим, важно обеспечить раздачу масок и контролировать соблюдение всех мер безопасности в период праздничных мероприятий», — поручил губернатор.

По данным управления Роспотребнадзора, Ульяновская область занимает 15 место среди регионов по показателю заболеваемости, хотя за последнюю неделю данный уровень снизился на 19% и выявлено 417 случаев заражения коронавирусом против 560.

«Отмечается рост заболеваемости среди жителей старшего возраста — этот показать в апреле составлял 26% от общего числа заболевших, в мае он вырос до 33%», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ульяновской области сохраняется масочный режим. Кроме того, до 30 июня продлён режим повышенной готовности, введённый более двух лет назад из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 201 955 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 195 858 жителей, умерли 4649 ковидных больных.