Москва, 6 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. «Зелёный» бизнес в России только начал набирать обороты. До февральских событий этот тренд был на пике популярности, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология и урбанизация

«Сейчас все внимание отвлечено на геополитику, но так не может продолжаться долго, потому что бизнес — это живой организм, которому требуется расти и развиваться в любых условиях.

Вектор его развития уже определен мировым сообществом, поэтому, несмотря на возможные трудности, отказаться от «зеленой повестки» уже не получится.

Основной тренд сейчас — осознанное потребление — отказ от излишков, использование многоразовых вещей и т.д.

У «зеленого» бизнеса много направлений. Это может быть производство и продажа экотоваров, разработка и реализация технологий ресурсосбережения, экодизайн, благоустройство окружающей среды, туризм и отдых, переработка вторичного сырья и т.д.

Экобизнес имеет ряд очевидных преимуществ:

— одно из самых популярных направлений во всем мире;

— «зеленые» компании часто получают дополнительную лояльность от потребителей;

— в определенных нишах невысокая конкуренция и низкий порог входа (например, экотуризм);

— возможности для реализации самых креативных идей:

— поддержка со стороны общества и государства. Идей для организации «зеленого бизнеса» существует очень много, эконаправление можно осуществить практически везде.

В России многие ниши до сих пор не заняты и туда достаточно легко войти, благодаря небольшим стартовым вложениям и отсутствию конкуренции. Вот некоторые из них:

1. Создание магазина, который будет торговать товарами без упаковки.

Во-первых, это экологично, во-вторых, товар без упаковки всегда обходится для потребителя дешевле. В среднем упаковка, в зависимости от материалов, дизайна и т.д., составляет от 10% до 50% стоимости товара.

Вопрос экономии для населения сейчас встает наиболее остро, поэтому товары без упаковки могут составить серьезную конкуренцию даже обычным супермаркетам. Продавать на развес и на розлив можно практически все от продуктов питания до бытовой химии.

2. Магазины «вторая жизнь».

Нельзя сказать, что эта ниша не занята в России. Существуют сервисы, на которых можно успешно продавать б/у вещи, но развитие конкуренция в этой области явно не помешает.

К тому же, не хватает каких-то тематических направлений. Например, магазин, который будет торговать б/у книгами.

Полиграфическая продукция в нынешних условиях резко подорожает, поэтому даже крупным книжным сетям стоит задуматься о создании отделов книжных комиссионок, по принципу трейд-ин.

3. Сервисы по обмену товарами.

Культура повторного употребления в России не особенно развита, а между тем б/у вещи дают возможность значительно сэкономить.

Развитие сервисов, на которых люди могут не просто продавать свои вещи, но и обмениваться ими могло бы значительно расширить горизонты. Особенно актуально это может быть для молодых мам, дачников, тех кто делает ремонт и т.п.

4. Производство съедобной посуды.

Для России это пока что новинка, тем не менее в некоторых зарубежных странах такие производства уже успешно налажены и пользуются спросом.

Это хорошая альтернатива одноразовой посуде. Продукция может быть изготовлена на основе крахмала и, благодаря, ароматизаторам и вкусовым добавкам иметь разные вкусы.

5. Инвестиции в лесовосстановление.

Во всем мире распространена практика поглощения выбросов СО2 через покупку УЕ (углеродных единиц) для компаний и домохозяйств, которые не могут прямо сейчас снизить свой углеродный след, но могут его материально компенсировать.

УЕ торгуются на национальных биржах и не только вносят вклад в восстановление природных ресурсов, но и приносят прибыль инвесторам на горизонте в 3-5 лет.— высказала своё мнение эксперт.

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