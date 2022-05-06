Эксперт назвала самые актуальные идеи для «зелёного» бизнеса в России
Москва, 6 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. «Зелёный» бизнес в России только начал набирать обороты. До февральских событий этот тренд был на пике популярности, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.
«Сейчас все внимание отвлечено на геополитику, но так не может продолжаться долго, потому что бизнес — это живой организм, которому требуется расти и развиваться в любых условиях.
Вектор его развития уже определен мировым сообществом, поэтому, несмотря на возможные трудности, отказаться от «зеленой повестки» уже не получится.
Основной тренд сейчас — осознанное потребление — отказ от излишков, использование многоразовых вещей и т.д.
У «зеленого» бизнеса много направлений. Это может быть производство и продажа экотоваров, разработка и реализация технологий ресурсосбережения, экодизайн, благоустройство окружающей среды, туризм и отдых, переработка вторичного сырья и т.д.
Экобизнес имеет ряд очевидных преимуществ:
— одно из самых популярных направлений во всем мире;
— «зеленые» компании часто получают дополнительную лояльность от потребителей;
— в определенных нишах невысокая конкуренция и низкий порог входа (например, экотуризм);
— возможности для реализации самых креативных идей:
— поддержка со стороны общества и государства. Идей для организации «зеленого бизнеса» существует очень много, эконаправление можно осуществить практически везде.
В России многие ниши до сих пор не заняты и туда достаточно легко войти, благодаря небольшим стартовым вложениям и отсутствию конкуренции. Вот некоторые из них:
1. Создание магазина, который будет торговать товарами без упаковки.
Во-первых, это экологично, во-вторых, товар без упаковки всегда обходится для потребителя дешевле. В среднем упаковка, в зависимости от материалов, дизайна и т.д., составляет от 10% до 50% стоимости товара.
Вопрос экономии для населения сейчас встает наиболее остро, поэтому товары без упаковки могут составить серьезную конкуренцию даже обычным супермаркетам. Продавать на развес и на розлив можно практически все от продуктов питания до бытовой химии.
2. Магазины «вторая жизнь».
Нельзя сказать, что эта ниша не занята в России. Существуют сервисы, на которых можно успешно продавать б/у вещи, но развитие конкуренция в этой области явно не помешает.
К тому же, не хватает каких-то тематических направлений. Например, магазин, который будет торговать б/у книгами.
Полиграфическая продукция в нынешних условиях резко подорожает, поэтому даже крупным книжным сетям стоит задуматься о создании отделов книжных комиссионок, по принципу трейд-ин.
3. Сервисы по обмену товарами.
Культура повторного употребления в России не особенно развита, а между тем б/у вещи дают возможность значительно сэкономить.
Развитие сервисов, на которых люди могут не просто продавать свои вещи, но и обмениваться ими могло бы значительно расширить горизонты. Особенно актуально это может быть для молодых мам, дачников, тех кто делает ремонт и т.п.
4. Производство съедобной посуды.
Для России это пока что новинка, тем не менее в некоторых зарубежных странах такие производства уже успешно налажены и пользуются спросом.
Это хорошая альтернатива одноразовой посуде. Продукция может быть изготовлена на основе крахмала и, благодаря, ароматизаторам и вкусовым добавкам иметь разные вкусы.
5. Инвестиции в лесовосстановление.
Во всем мире распространена практика поглощения выбросов СО2 через покупку УЕ (углеродных единиц) для компаний и домохозяйств, которые не могут прямо сейчас снизить свой углеродный след, но могут его материально компенсировать.
УЕ торгуются на национальных биржах и не только вносят вклад в восстановление природных ресурсов, но и приносят прибыль инвесторам на горизонте в 3-5 лет.— высказала своё мнение эксперт.
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