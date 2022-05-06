Калуга, 6 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками полиции была получена информация о возможном факте незаконного оборота наркотических средств. В ходе проверки сведений в поле зрения оперативников попали две девушки. Об этом 6 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

ElIndignado653 Нет наркотикам

В ходе осмотра в квартире девушек сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой более 2,3 кг. По имеющимся данным, наркотики предназначались для сбыта третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело. Роль каждой из девушек в преступлении устанавливается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных лиц, возможно причастных к противоправной деятельности. Калужанкам грозят длительные сроки лишения свободы.