Тайбэй, 6 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. За апрель 2022 года валютные запасы Тайваня снизились на $3,7 млрд и стали составлять $545 млрд. Об этом 6 мая сообщает газета Taipei Times со ссылкой на данные официальной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Отмечается, что снижение валютных запасов острова наблюдается в течение двух месяцев подряд и эксперт объясняют его оттоком иностранного капитала с Тайваня и изменениями в колебаниях обменных курсов по отношению к американскому доллару. При этом в апреле курс тайваньского доллара снизился на 3% по отношению к доллару США.

Также, по информации тайваньского Центробанка, на протяжении двух последних месяцев из-за опасений геополитического порядка зарубежные инвесторы существенно снизили свои вложения в предприятия острова.

Отметим, Тайвань по размеру валютных резервов входит в десять лучших стран по этом показателю и на данный момент занимает в этом списке шестое место.